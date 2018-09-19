Главный синоптик Петербурга: Погода вновь побила температурный рекорд Температура превысила +23 градуса

В среду погода в Петербурге вновь побила температурный рекорд. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Он отметил, что столбик термометра 19 сентября поднялся выше +23 градусов, обновив максимум 1950 года. Тогда температура воздуха составила +22,4 градуса. «С 7 сентября это уже второй рекорд в этом очень теплом сентябре», — написал Колесов на своей странице в Facebook.

Добавим, по данным Северо-Западного УГМС, в четверг в Петербурге сохранится теплая погода. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Синоптики ожидают переменную облачность и преимущественно без осадков.