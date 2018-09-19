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19.09.18 / 14:29 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Ленобласти построят завод по выпуску автоприцепов для спецгрузов за 1 млрд рублей

Начало строительства запланировано на 2019 год

Компания «Капри» намерена построить предприятие по производству автоприцепов для перевозки спецгрузов в Тосненском районе Ленинградской области. Проект был поддержан на инвестиционном совете под председательством губернатора Александра Дрозденко, сообщили в правительстве региона в среду.

Ожидается, что новый завод появится на участке площадью 3 га в индустриальном парке «М10». На площадке разместят цеха общей площадью 7 тыс. кв. м, а также административное здание площадью 900 кв. м.

Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. «Капри» планирует начать строительство в 2019 году. В пресс-службе добавили, что большинство процессов на предприятии будет автоматизировано, тем не менее, оно позволит создать 110 рабочих мест.

Добавим, ЗАО «Капри» работает с 1995 года. Согласно данным сайта компании, она специализируется на производстве автоприцепов для нефтепродуктов, метанола и других химических жидкостей. Среди клиентов «Капри» — «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», Shell, ПТК и другие компании.

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