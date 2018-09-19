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19.09.18 / 08:38 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Прощание с певцом Михаилом Лукониным пройдет в Театре музкомедии

Луконин погиб в автокатастрофе

Прощание с певцом Михаилом Лукониным пройдет в Театре музкомедии в Петербурге. Об этом накануне сообщили в фонде «Петербургский романс».

Церемония пройдет 20 сентября, пишет ТАСС. Начало гражданской панихиды в 10:30. Отпевание пройдет в 13:00 в Храме на Смоленском кладбище, где он будет погребен.

Напомним, Луконин погиб в автокатастрофе, случившейся на трассе в Псковской области 16 сентября. В Театре музкомедии Луконин работал с 2000 по 2009 год. После этого он занялся сольной карьерой.

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