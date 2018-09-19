Visa и MasterCard вместе с банками США уладят претензии ритейлеров на $6,2 млрд Спор тянется с 2005 года

Платежные системы Visa и MasterCard вместе с американскими банками смогут урегулировать после многолетнего спора претензии ритейлеров на сумму $6,2 млрд. Накануне компании опубликовали соответствующие заявления.

Платежные системы и банки JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Capital One выплатят ритейлерам компенсации за необоснованное завышение комиссий. На Visa приходится $4,1 млрд, MasterCard — $900 млн.

Из всей суммы оплаты в $6,2 млрд суд уже удерживает $5,3 млрд. Остальные деньги компании отложили на разбирательства заранее. Поэтому ущерба финансовым показателям они нанести не должны, уверяют стороны соглашения.

Напомним, дело о необоснованном завышении комиссий за обслуживание длится с 2005 года. В 2012 году банки и платежные системы согласились выплатить ассоциациям ритейлеров порядка $7,25 млрд. Но в 2013 году истцы вышли из соглашения и потребовали больших выплат и компенсаций.