Etihad и Emirates назвали информацию о слиянии «слухами» Компании якобы намереваются создать крупнейшего авиаперевозчика в мире

Авиакомпании Etihad Airways и Emirates назвали появившуюся в прессе информацию о слиянии слухами, не имеющими под собой почвы. Об этом говорится в заявлении компаний, опубликованном в четверг.

О появившемся заявлении авиакомпаний пишет Reuters. На официальном сайте такой информации нет.

О слиянии компаний в четверг рассказал Bloomberg со ссылкой на источники. Речь шла о создании крупнейшей авиакомпании в мире, говорили источники. Инициатором сделки якобы выступила Emirates. Капитализация компании приблизилась бы к $20 млрд. В январе две крупнейшие авиакомпании Ближнего Востока подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности полетов.