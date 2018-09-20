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20.09.18 / 13:21 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Начало периодического протапливания в Петербурге запланировано на 24 сентября

В социальных объектах

Начало периодического протапливания в Петербурге запланировано на 24 сентября. Об этом в четверг сообщил заместитель председателя жилищного комитета Сергей Шарлаев.

Отопление включат в детских садах, школах, поликлиниках и других социальных учреждениях, передает «Фонтанка». В жилые дома тепло пойдет после заявки управляющих компаний, заявил Шарлаев.

Напомним, накануне ГУП «ТЭК СПб» заявил о скором начале периодического протапливания. Организация ожидала распоряжение в ближайшие недели. В прошлом году протапливание социальных объектов началось 20 сентября.

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