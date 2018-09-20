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20.09.18 / 13:54 Новости / Петербург и Ленобласть

Смольный заинтересовался развитием сотрудничества с Кубой в фармацевтической отрасли

Предложение поступило от «БиоКубаФарма»

Коллаж АБН

Смольный заинтересовался развитием сотрудничества с Кубой в фармацевтической отрасли. Встреча губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и заместителя председателя Государственного совета Республики Куба Беатрисы Джонсон Уррутиа прошла в четверг.

На встрече стороны обсудили развитие сотрудничества друг с другом. В частности в фармацевтической отрасли. Полтавченко заявил, что комитет по здравоохранению города заинтересовался предложением кубинской компании «БиоКубаФарма».

Также Петербург и Куба планируют развивать другие направления. В их числе, реализация проектов в сфере культуры, развития образования и обучения русскому языку.

Отметим. Петербург находится в побратимских отношениях с Кубой. Они закрепились в 1974 году. Позже Петербург подписал меморандум о дружбе с Гаваной. Это произошло в 2000 году.

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