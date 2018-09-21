Банк «Возрождение» запустил новый потребительский кредит «Для полного счастья». Об этом кредитная организация сообщила в пятницу.
Ставка по кредиту составляет 10,99% годовых. Минимальная сумма – 100 тыс. рублей, а максимальная – 500 тыс. рублей. Срок займа – от года до двух лет.
«Возрождение» выдает кредит клиентам с официально подтвержденным доходом. Поручители и залог не требуются, отметили в банке.
Отметим, ранее ВТБ заключил меморандум о приобретении банка «Возрождение». Продавец — Bonum Capital (Cyprus) LTD. Стороны планировали закрыть сделку в сентябре. Сумма покупки не разглашается.
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