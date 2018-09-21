Смольный намерен отдать два исторических здания в аренду «за рубль» до конца года Проведут аукционы

Комитет имущественный отношений и комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры намерены отдать два исторических здания в аренду по программе «Рубль за метр» до конца года. Об этом представители ведомства сообщили в пятницу на совещании у вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Ведомства решили выставить на аукционы павильон «Царский вокзал» в городе Пушкин и «Оранжерею» дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача» в городе Петергоф. Проведет аукционы «Фонд имущества Санкт-Петербурга».

Напомним, ранее комитет имущественных отношений отобрал здания для участия в программе. Кроме «Царского вокзала» и «Оранжереи» в списке еще четыре объекта. Это «Дом Ф.Н. Челищева (М.Б. Кольбе)» и «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов» в Петербурге. Также в программу попали два объекта из Сестрорецка.