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23.09.18 / 17:38 Новости / Политика / Россия и мир

Кандидат от ЛДПР лидирует на выборах главы Хабаровского края с отрывом в 40% голосов

Обработали 80% бюллетеней

Фото АБН

После обработки более 80% бюллетеней кандидат от ЛДПР Сергей Фургал сохраняет лидерство во втором туре выборов губернатора Хабаровского края. Предварительные результаты публикуются на сайте ЦИК в воскресенье.

В настоящий момент Фургал набирает 69,85% голосов избирателей. Действующий губернатор Вячеслав Шпорт («Единая Россия») заручился поддержкой 27,63%.

Между тем, секретарь ЦИК России Майя Гришина заявила, что пока в ведомство не поступило ни одной жалобы, которая могла бы стать основанием для отмены итогов голосования, передает «Интерфакс». В ЦИК добавили, что значительного числа нарушений зафиксировано не было.

Добавим, в воскресенье в Хабаровском крае прошел второй тур выборов главы региона. В первом туре, который состоялся 9 сентября, Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал набрали чуть менее 36% голосов.

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