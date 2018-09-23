Кандидат от ЛДПР лидирует на выборах главы Хабаровского края с отрывом в 40% голосов Обработали 80% бюллетеней

После обработки более 80% бюллетеней кандидат от ЛДПР Сергей Фургал сохраняет лидерство во втором туре выборов губернатора Хабаровского края. Предварительные результаты публикуются на сайте ЦИК в воскресенье.

В настоящий момент Фургал набирает 69,85% голосов избирателей. Действующий губернатор Вячеслав Шпорт («Единая Россия») заручился поддержкой 27,63%.

Между тем, секретарь ЦИК России Майя Гришина заявила, что пока в ведомство не поступило ни одной жалобы, которая могла бы стать основанием для отмены итогов голосования, передает «Интерфакс». В ЦИК добавили, что значительного числа нарушений зафиксировано не было.

Добавим, в воскресенье в Хабаровском крае прошел второй тур выборов главы региона. В первом туре, который состоялся 9 сентября, Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал набрали чуть менее 36% голосов.