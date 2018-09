Математик Майкл Фрэнсис Атья представил решение одной из семи «проблем тысячелетия»

Британский математик Майкл Фрэнсис Атья представил доказательство одной из семи так называемых «проблем тысячелетия», гипотезы Римана. Доказательство представлено на конференции в Гейдельберге, препринт статьи и запись лекции Атьи появились в Сети в понедельник.

Гипотеза Римана описывает расположение простых чисел на числовой прямой. Доказательство гипотезы заняло 15 строк. По словам Майкла Атьи, в качества инструмента он использовал функцию Тодда.

Michael Atiyah’s lecture in good quality video and audio is now on YouTube https://t.co/GCNTgb03GP «Solve the Riemann hypothesis, and you become famous; if you’re already famous, you become infamous.» #HLF18

