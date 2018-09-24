Математик Майкл Фрэнсис Атья представил решение одной из семи «проблем тысячелетия» Гипотеза Римана описывает расположение простых чисел на числовой прямой

Британский математик Майкл Фрэнсис Атья представил доказательство одной из семи так называемых «проблем тысячелетия», гипотезы Римана. Доказательство представлено на конференции в Гейдельберге, препринт статьи и запись лекции Атьи появились в Сети в понедельник.

Гипотеза Римана описывает расположение простых чисел на числовой прямой. Доказательство гипотезы заняло 15 строк. По словам Майкла Атьи, в качества инструмента он использовал функцию Тодда.

Michael Atiyah’s lecture in good quality video and audio is now on YouTube https://t.co/GCNTgb03GP «Solve the Riemann hypothesis, and you become famous; if you’re already famous, you become infamous.» #HLF18 — Heidelberg Laureate Forum (@HLForum) 24 сентября 2018 г.

Как рассказал изданию N+1 математик Евгений Малькович, сотрудник Лаборатории римановой геометрии и топологии Института математики имени Соболева, доказательство Атьи надо перепроверять, а это «дело отнюдь не быстрое». Малькович напомнил, что два года назад Атья предложил решение еще одной важной задачи, одной из главных проблем дифференциальной геометрии – вопроса о существовании комплексной структуры на шестимерной сфере. И спустя два года единого решения, верно ли доказательство Атьи, нет.

Риман обнаружил, что количество простых чисел, не превосходящих х, выражается через распределение так называемых «нетривиальных нулей» дзета-функции. Все нетривиальные нули располагаются на вертикальной линии Re=0,5 комплексной плоскости. Его гипотеза считается недоказанной, более того, она единственная перешла в список «задач тысячелетия» из аналогичного списка проблем Гильберта, сформированного в 1900 году из 23 задач. Пока что из семи «проблем тысячелетия» доказана только одна – гипотеза Пуанкаре, автором доказательства является российский математик Григорий Перельман. За решение каждой из этих задач институт Клэя обещает выплатить премию в $1 млн, Перельман от своей награды отказался.

Сэру Майклу Фрэнсису Атье 89 лет. Он лауреат премий Абеля и Филдса, известен своим вкладом в алгебраическую геометрию и топологию.