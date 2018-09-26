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26.09.18 / 19:53 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Петр Авен стал председателем совета директоров «Альфа-банка»

Решение принято в среду

Фото АБН

Петр Авен стал председателем совета директоров «Альфа-банка». О соответствующем решении совета директоров организации стало известно в среду из материалов банка.

Первым заместителем председателя совета директоров стал Олег Сысуев. Совет директоров провел заседание в среду, 26 сентября.

Отметим, ранее председателем был Петр Шмид. В настоящий момент он не состоит в совете директоров. Авен ранее был презиентом «Альфа-банка» — с 1994 года по 2011 года. В настоящий момент он является главой совета директоров ABH Holdings S.A., в который входит «Альфа-банк» и ряд других банков.

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