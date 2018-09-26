В Петербурге создадут почти 30 заправок для «газового» транспорта И создадут схему их расположения

В Петербурге планируется создать 26 автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) в рамках программы внедрения газомоторного топлива в автотранспортном комплексе города. Об этом в среду сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

В настоящий момент уже выделено девять участков под строительство газозаправочной инфраструктуры. Албин поручил разработать схему размещения АГНКС с учетом агломерации «Большой Петербург» и дислокации основных пользователей газомоторного транспорта из бюджетной сферы.

Добавим, в настоящее время СПб ГУП «Пассажиравтотранс» использует 138 автобусов, которые работают на компримированном газе. До конца сентября предприятие получит еще 25 таких машин. Заправка «газовых» автобусов происходит на трех АГНКС: на Кубинской улице, проспекте Стачек и Пулковском шоссе. В парке комитета по благоустройству 14 работающих на газомоторном топливе машин, у комитета по энергетике – семь.

Ранее сообщалось, что в Петербурге планируют создать 25 станций заправки газовым топливом к 2021 году. Предполагается, что постепенно город переведет пассажирский и коммунальный транспорт на газ.