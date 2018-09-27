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27.09.18 / 10:43 Новости / Россия и мир / Экономика

Российские производители призвали Минпромторг защитить их от ZTE и Huawei

Доля российских компаний на рынке 6-8%

Альянс российских производителей телекоммуникационного оборудования ТЕЛМИ призвал Минпромторг защитить их от ZTE и Huawei. Об этом стало известно в четверг из презентации альянса.

ТЭЛМИ попросил ведомство содействовать увеличению доли альянса на рынке, передает «Коммерсант». В настоящий момент доля ZTE и Huawei составляет 90%, а российских компаний – 6-8%.

Отечественные производители предложили установить квоты в 25-30% на закупку российского оборудования для коммерческих компаний. Также ТЭЛМИ предложил запретить зарубежным организациям участвовать в конкурсах при наличии двух и более предложений от компаний России.

Кроме этого, альянс предложил предоставить российским компаниям государственную поддержку по заключению долгосрочных договоров с операторами связи, Центробанком, РЖД, Сбербанком, «Роснефтью», «Газпромом». Также предлагается обнулить таможенные пошлины на электронные компоненты, аналогов которых нет в России, и ряд других мер.

Производители России хотят увеличить свою долю на рынке до 30% в течение двух-трех лет. Также российские организации планируют «агрессивный выход» на иностранные рынки.
В Минпромторге заявили, что получили предложение альянса. Ведомство планирует изучить его и учесть.

Отметим, в ТЕЛМИ входят Т8, «Элтекс» и «Микран». Добавим, в прошлом году «Мегафон» и Huawei запустили запустили счетчики для дистанционного контроля ресурсов ЖКХ. Устройства сами передают информацию о потреблении ресурсов. В мае текущего года Huawei и «Вымпелком» договорились вместе развивать 5G.

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