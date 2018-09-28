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28.09.18 / 20:02 Новости / Россия и мир / Страхование

Сотрудников МВД застрахуют почти на 2 трлн рублей

Страховая премия составит 11,2 млрд рублей

Фото ural.org

МВД застрахует своих сотрудников на 1,8 трлн рублей в 2018-2019 годах. Об этом свидетельствуют данные на портале госзакупок.

Договор планируют заключить с компанией «ВТБ Страхование». Страховая премия для страховщика составит 11,2 млрд рублей.

Напомним, предыдущий страховщик сотрудников ведомства «Центральное страховое общество» выиграл конкурс с ценой контракта 13,8 млрд рублей, но в мае текущего года лишился лицензии. После этого, в июле, правительство утвердило в качестве единственного исполнителя услуги «ВТБ Страхование».

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