Внешнеторговый оборот Петербурга в I полугодии 2018 года вырос на 9% год к году Экспорт вырос на 12% год к году

Внешнеторговый оборот Петербурга в I полугодии 2018 года вырос почти на 9% год к году. Об этом вице-губернатор города Александр Говорунов сообщил в пятницу на встрече с членами Американской торговой палаты.

Экспортные поставки увеличились на 12% год к году, заявил Говорунов. Их объем составил $11,1 млрд.

Также вице-губернатор сообщил об индексе роста инвестиций в основной капитал, который за последние пять лет составил 84%. По итогам прошлого года, объем инвестиций на душу населения в городе выше общероссийского показателя почти на 14%. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата российских субъектов Петербург занял четвертое место, улучшив показатель на 13 пунктов.

Отметим, ранее JLL заявила, что доля Петербурга в объеме инвестсделок составила треть российской. Это около 31%. По мнению JLL, показатель текущего года является рекордным. В прошлом году доля составляла 22%