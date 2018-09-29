Дилеры Haval в России за август увеличили продажи на 32% год к году До 211 автомобилей

Дилеры Haval в России за август текущего года увеличили продажи на 32% год к году. Об этом стало известно в субботу из материалов Ассоциации европейского бизнеса.

Всего дилеры продали 211 автомобиль. Продажи за январь-август 2018 года выросли на 39% до 1,6 тыс. машин.

Лидер продаж Haval H6. В августе реализация модели увеличилась на 10% до 142 машин, а за восемь месяцев – на 26% до 1,12 тыс. авто.

Добавим, ранее эксперты назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в России. Первое место заняла Lada 4×4. Следом идет Chevrolet Niva. Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4.