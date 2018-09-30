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30.09.18 / 12:15 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

«Теплосеть Петербурга» готова оказать помощь родственникам погибших при прорыве трубы на Измайловском проспекте

Компания уже связалась с ними

В АО «Теплосеть Петербурга» подтвердили, что компания готова оказать всю необходимую помощь родственникам погибших молодых людей при прорыве трубы на Измайловском проспекте. Об этом накануне сообщил пресс-секретарь организации Дмитрий Шарунов.

По его словам, представитель «Теплосети» уже связался с родственниками и оставил свои координаты для круглосуточной связи, передает «Пятый канал». «Компания подтверждает готовность оказать всю необходимую помощь», — добавил Шарунов.

Напомним, прорыв трубы с горячей водой произошел в подвале дома 20 по Измайловскому проспекту ранее на этой неделе. Два молодых человека, посетителей антикафе, расположенного в подвальном помещении, погибли. ГСУ СК Петербурга возбудило уголовное дело. По данным следствия, молодые люди умерли от термических ожогов.

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