«Теплосеть Петербурга» готова оказать помощь родственникам погибших при прорыве трубы на Измайловском проспекте Компания уже связалась с ними

В АО «Теплосеть Петербурга» подтвердили, что компания готова оказать всю необходимую помощь родственникам погибших молодых людей при прорыве трубы на Измайловском проспекте. Об этом накануне сообщил пресс-секретарь организации Дмитрий Шарунов.

По его словам, представитель «Теплосети» уже связался с родственниками и оставил свои координаты для круглосуточной связи, передает «Пятый канал». «Компания подтверждает готовность оказать всю необходимую помощь», — добавил Шарунов.

Напомним, прорыв трубы с горячей водой произошел в подвале дома 20 по Измайловскому проспекту ранее на этой неделе. Два молодых человека, посетителей антикафе, расположенного в подвальном помещении, погибли. ГСУ СК Петербурга возбудило уголовное дело. По данным следствия, молодые люди умерли от термических ожогов.