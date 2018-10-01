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01.10.18 / 14:44 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге высадят 5 тыс. деревьев и 54 тыс. кустарников в октябре

В городе стартовал осенний месячник по благоустройству

Фото Комитета по благоустройству

В рамках осеннего месячника по благоустройству, который стартовал 1 октября, в Петербурге высадят более 5 тыс. деревьев, 54 тыс. кустарников и около 400 тыс. тюльпанов. Об этом в понедельник рассказали в городском комитете по благоустройству.

Помимо этого, городские службы займутся ликвидацией свалок и замусоренных зон, а также восстановлением благоустройства в местах проведения работ на инженерных сетях и стройплощадках. Дорожники в интенсивном режиме будут убирать и мыть улицы, готовя их к зиме.

Работы также планируется провести в садах, скверах и парках Петербурга. Там будут убирать листву с газонов, чистить кроны деревьев от сухих веток, проведут стрижку живой изгороди, обеспечат уход за молодыми деревьями и проведут другие работы. Добавим, общегородской День благоустройства намечен на субботу, 20 октября.

Ранее сообщалось, что в сентябре дорожные предприятия Петербурга вывезли с улиц 2,6 тыс. тонн мусора и 11,5 тыс. тонн смета. За месяц техника отработала 17,5 тыс. смен, а работники ручного труда — 31 тыс. смен.

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