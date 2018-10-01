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01.10.18 / 08:55 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Власти предложили разрешить продажу пива в алюминиевых банках по ночам

Также предлагают разрешить продажу пива в ларьках

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Фото АБН

Минпромторг предлагает разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью для поддержки алюминиевого производителя «Русал», попавшего под санкции США. Об этом в понедельник сообщает «Коммерсантъ».

Увеличением продаж пива, сидра, пуаре, медовухи и пивных напитков в алюминиевой таре ведомство планирует поддержать производителя алюминия, попавшего под санкции США. Предлагается разрешить продажу в ночные часы, а также в нестационарных торговых точках. Против такой инициативы уже выступила Федеральная антимонопольная служба. в ФАС полагают, что это будет ущемлять интересы производителей других видов тары.

Напомним, «Русал» оказался под действием американских санкций в апреле. Основной акционер компании Олег Дерипаска был включен в санкционный список США. Потеря рынка сбыта в США и сложности с реализацией товара вынудили компанию сократит производство алюминия.

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