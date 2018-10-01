СМИ: Власти предложили разрешить продажу пива в алюминиевых банках по ночам Также предлагают разрешить продажу пива в ларьках

Минпромторг предлагает разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью для поддержки алюминиевого производителя «Русал», попавшего под санкции США. Об этом в понедельник сообщает «Коммерсантъ».

Увеличением продаж пива, сидра, пуаре, медовухи и пивных напитков в алюминиевой таре ведомство планирует поддержать производителя алюминия, попавшего под санкции США. Предлагается разрешить продажу в ночные часы, а также в нестационарных торговых точках. Против такой инициативы уже выступила Федеральная антимонопольная служба. в ФАС полагают, что это будет ущемлять интересы производителей других видов тары.

Напомним, «Русал» оказался под действием американских санкций в апреле. Основной акционер компании Олег Дерипаска был включен в санкционный список США. Потеря рынка сбыта в США и сложности с реализацией товара вынудили компанию сократит производство алюминия.