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01.10.18 / 15:28 Новости / Петербург и Ленобласть

В Выборгском районе Ленобласти откроют новый путепровод для разгрузки переездов

Всего дорожники построили три таких виадука

Фото АБН

Во вторник, 2 октября, на перегоне «Таммисуо — Гвардейское» в Выборгском районе Ленинградской области запустят рабочее движение транспорта по новому путепроводу. Об этом в понедельник рассказали в правительстве региона.

Путепровод откроют на железнодорожной станции «Пальцево». Он стал последним из трех виадуков, которые построили на перегоне «Выборг — Каменногорск». Предполагается, что они позволят убрать пробки на переездах, вызванные ростом числа поездов, а также повысят безопасность дорожного движения.

Добавим, в августе путепровод открыли на перегоне «Выборг – Таммисуо». Сообщалось, что виадук позволит закрыть три действующих ж/д переезда, разгрузив дороги. Также на путепроводе установили шумозащитные экраны.

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