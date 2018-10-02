За два дня Жилищный комитет Петербурга получил порядка 300 жалоб на холодные батареи Все они уже в работе

С начала недели петербургский Жилищный комитет получил порядка 300 жалоб на холодные батареи. Об этом в ведомстве сообщили во вторник.

Заявки поступили из разных районов города, пишет «Фонтанка». Все заявки уже поступили в обработку, заверили петербуржцев в Жилкоме.

Напомним, отопительный сезон в Петербурге начался в пятницу. В комитет по энергетике сообщили, что горячая вода течет в трубах 99% домов. С момента включения отопления в городе произошло несколько прорывов трубы. В одном случае из-за хлынувшего кипятка погибли люди.