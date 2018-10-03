Все новости

03.10.18 / 21:50 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Путин предложил Беглову поработать на посту губернатора Петербурга до 2019 года

Он допустил возможность участия Беглова в выборах

Президент РФ Владимир Путин предложил Алекесандру Беглову поработать в должности губернатора Петербурга до 2019 года. Об этом в среду он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Он допустил возможность участия Беглова в выборах и предложил ему самому решить этот вопрос. «К сентябрю будет видно, как складывается работа, как идет работа, и в соответствии с этим уже будете принимать решение о своей дальнейшей судьбе», — сказал Путин врио губернатора города.

Напомним, ранее, в среду, покинул пост губернатора Петербурга Георгий Полтавченко. Путин предложил ему пост председателя совета директоров ОСК. Полтавченко занимал пост губернатора города с 2011 года. Добавим также, выборы губернатора состоятся в Петербурге 8 сентября 2019 года. Об этом ранее заявили в ЦИК.

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.