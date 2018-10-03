Путин предложил Беглову поработать на посту губернатора Петербурга до 2019 года Он допустил возможность участия Беглова в выборах

Президент РФ Владимир Путин предложил Алекесандру Беглову поработать в должности губернатора Петербурга до 2019 года. Об этом в среду он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Он допустил возможность участия Беглова в выборах и предложил ему самому решить этот вопрос. «К сентябрю будет видно, как складывается работа, как идет работа, и в соответствии с этим уже будете принимать решение о своей дальнейшей судьбе», — сказал Путин врио губернатора города.

Напомним, ранее, в среду, покинул пост губернатора Петербурга Георгий Полтавченко. Путин предложил ему пост председателя совета директоров ОСК. Полтавченко занимал пост губернатора города с 2011 года. Добавим также, выборы губернатора состоятся в Петербурге 8 сентября 2019 года. Об этом ранее заявили в ЦИК.