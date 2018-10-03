Лучшие коммунальщики Петербурга пойдут на концерт «Ленинграда» за бюджетные деньги ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» выкупает VIP-сектор на 40 мест

Лучшие работники сферы коммунального хозяйства в Петербурге пойдут на концерт группировки «Ленинград» на стадионе «Санкт-Петербург». Государственный тендер на покупку билетов в VIP-сектор у единственного поставщика появился на официальном сайте в понедельник, журналисты заметили закупку во вторник.

Согласно условиям контракта, ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» приобретет 40 билетов по 12 тыс. рублей каждый. Общая сумма закупки – 480 тыс. рублей. Контракт на покупку билетов заключили с агентством «Аллошоу».

В ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» изданию «Закс.Ру», которое заметило закупку первым, подтвердили, что покупают билеты на концерт команды Сергея Шнурова, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 19 октября. Шоу называется «Ленинград в Зените». Интернет-газете «Фонтанка» в организации сказали, что предприятие «поощряет своих сотрудников».

Отметим, ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» обслуживает около 70% жилого фонда Петербурга. Предприятие начисляет плату за жилые помещения, коммунальные и другие услуги. Печатает квитанции, а также обрабатывает поступившие от петербуржцев платежи.