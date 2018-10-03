Все новости

03.10.18 / 11:16 Новости / Петербург и Ленобласть

Жилищный комитет проверит работу коммунальщиков после госзакупки билетов на «Ленинград»

Билеты купили на 480 тыс. рублей

Фото АБН

Жилищный комитет Петербурга проверит финансово-хозяйственную деятельность ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» и его работу в рамках государственного заказа. Об этом в среду сообщили в ведомстве.

Проверку проведут силами Контрольно-ревизионного отдела и Отдела обеспечения закупок и учета имущества. Добавим, «Жилищное хозяйство» подведомственно жилищному комитету.

В ведомстве пояснили, что проверка связана с появившейся информацией о том, что «Жилищное хозяйство» покупает 40 билетов на концерт группировки «Ленинград». Общая сумма закупки составила порядка 480 тыс. рублей. Контракт заключили с агентством «Аллошоу».

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,133 seconds.