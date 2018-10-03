Жилищный комитет проверит работу коммунальщиков после госзакупки билетов на «Ленинград» Билеты купили на 480 тыс. рублей

Жилищный комитет Петербурга проверит финансово-хозяйственную деятельность ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» и его работу в рамках государственного заказа. Об этом в среду сообщили в ведомстве.

Проверку проведут силами Контрольно-ревизионного отдела и Отдела обеспечения закупок и учета имущества. Добавим, «Жилищное хозяйство» подведомственно жилищному комитету.

В ведомстве пояснили, что проверка связана с появившейся информацией о том, что «Жилищное хозяйство» покупает 40 билетов на концерт группировки «Ленинград». Общая сумма закупки составила порядка 480 тыс. рублей. Контракт заключили с агентством «Аллошоу».