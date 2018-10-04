Аксаков предложил облагать майнинг налогом как вид бизнеса Определение майнинга должно быть прописано в законе «О цифровых финансовых активах»

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил облагать майнинг налогом как вид бизнеса. Об этом он сообщил в четверг.

Аксаков предлагает на законодательном уровне дать определение майнингу как виду бизнеса. Его термин должен быть прописан в законе «О цифровых финансовых активах». «Люди зарабатывают, многие неплохо зарабатывают, соответственно должны платить налоги», — цитирует Аксакова РИА «Новости».

Отметим, в настоящее время в России официально не определили статус криптовалют, ICO, и майнинга. Весной текущего года в Думу внесли законопроекты о регулировании области цифровой экономики. В июне их приняли в первом чтении. Второе чтение пакета законопроектов запланировано на осень.