Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut приобрел компанию в России

Швейцарская компания Barry Callebaut подписала договор о покупке российской группы «ИНФОРУМ», которая поставляет сырье и полуфабрикаты для кондитерских предприятий. Об этом в четверг сообщили в Barry Callebaut.
Сделку планируют закрыть до конца текущего года. Перед этим ее должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. Финансовые параметры стороны не разглашают.
Отметим, у Barry Callebaut уже есть в России завод по производству шоколада. Также компания открыла в РФ образовательный тренинг-центр. В российском отделении компании в настоящее время трудятся 80 сотрудников.
111 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.