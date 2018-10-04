Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut приобрел компанию в России Сделку закроют до конца года после того, как ее одобрит ФАС

Швейцарская компания Barry Callebaut подписала договор о покупке российской группы «ИНФОРУМ», которая поставляет сырье и полуфабрикаты для кондитерских предприятий. Об этом в четверг сообщили в Barry Callebaut.

Сделку планируют закрыть до конца текущего года. Перед этим ее должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. Финансовые параметры стороны не разглашают.

Отметим, у Barry Callebaut уже есть в России завод по производству шоколада. Также компания открыла в РФ образовательный тренинг-центр. В российском отделении компании в настоящее время трудятся 80 сотрудников.