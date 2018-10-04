«Водоканал»: Каждый третий засор в канализации возникает из-за попадания посторонних предметов Из-за чего образуются «куклы»

Каждый третий засор в канализации Петербурга возникает из-за того, что в трубы попали посторонние предметы. Об этом в четверг сообщили в «Водоканале Санкт-Петербурга».

В результате засоров появляются так называемые «куклы». Специалисты водопроводно-канализационного хозяйства используют термин «кукла» для обозначения объемных скоплений мусора – грязи, тряпок, гигиенических салфеток, веток деревьев, рассказали в «Водоканале». Образование таких «кукол» усиливается во время интенсивных дождей, когда с ливневыми водами в канализацию поступает мусор с улиц города.

«ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» напоминает, что, смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, горожане вносят вклад в образование засоров на канализационных сетях, которые приводят к локальным засорам, вытеканию сточных вод на улицы города, остановке насосных агрегатов и поломкам городских очистных сооружений», — подчеркивает предприятие.

Больше всего засоров образуется в Адмиралтейском, Василеостровском, Колпинском, Московском и Петродворцовом районах Петербурга. При этом во Фрунзенском районе засоров с посторонними предметами больше, чем в Выборгском и Калининском.

Ранее «Водоканал» составил рейтинг мусора, найденного в канализации. Так, тряпки и влажные салфетки занимают первое место в рейтинге. Следом идут бытовой мусор и полиэтиленовые пакеты. Замыкает тройку палки, доски и ветки деревьев с кустарниками. Также «Водоканал» отметил, что вылавливал из канализации велосипедные рамы, пластиковые стулья, автопокрышки, пуховики, кирпичи, резиновые лодки, столовые приборы, сотовые телефоне, золотые и серебряные украшения.