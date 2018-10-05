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05.10.18 / 17:25 Новости / Петербург и Ленобласть

В Ленобласти увеличат субсидии на теплоснабжение

Деревне Лесколово, поселку Мга и Тихвину

Фото: maloarhangelsk.ru

В Ленобласти выделят дополнительные средства нескольким населенным пунктам на теплоснабжение. Об этом в пятницу сообщили в региональном правительстве.

Деревне Лесколово выделили 5,2 млн рублей на установку теплового насоса, поселку Мга на транспортабельную газовую блочную отопительную установку для двух многоквартирных домов выделили 1,6 млн рублей. Также 10,7 млн рублей получил Тихвин – там установят поквартирные газовые котлы для отопления и горячей воды в 26 квартирах.

Напомним, в Ленобласти начался отопительный сезон – в ряде муниципальных  районов отопление дали уже 24 сентября.  В Петербурге отопительный сезон начался 28 сентября. Позже около 1 тыс. жителей города направили в жилищный комитет жалобы на отсутствие отопления. Больше всего жалоб поступило из Выборгского, Петроградского и Центрального районов.

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