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06.10.18 / 15:12 Новости / Россия и мир / Экономика

Microsoft приостановила распространение обновления Windows 10

Из-за жалоб пользователей

Microsoft приостановила распространение обновления Windows 10. Об этом компания сообщила в субботу.

Пользователи стали жаловаться на пропажу файлов, после обновления системы. Компания начала расследование и посоветовала пользователям связаться с ними.

Добавим, Windows 10 выпущена в 2015 году. Летом текущего года Microsoft научила операционную систему Windows 10 не запускать принудительные обновления во время работы пользователя. Система использует программное обучение, чтобы вычислить неподходящие для обновления моменты. Последнее обновление операционной системы выпущено 2 октября.

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