Укладку труб по маршруту «Северного потока-2» в водах Германии начало второе судно Работы планируют завершить к концу года

Укладку труб по маршруту «Северного потока-2» в водах Германии начало второе судно — Audacia компании Allseas. Об этом в субботу сообщили в Nord Stream 2 AG.

Audacia начало работы в конечно точке 30-километровой траншеи для двух никто газопровода. Судно должно уложить участок в 38 км в более глубоководной части маршрута. Сначала Audacia уложит одну нитку, а затем вернется на исходную точку для прокладки второй нитки. Компания планирует, что работы будут завершены к концу текущего года.

Отметим, укладка трубопровода на территории Германии началась в конце июля. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря. Дания не дала разрешение на строительство. Nord Stream 2 AG решила строить газопровод в обход страны.