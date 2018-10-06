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06.10.18 / 18:54 Новости / Россия и мир / Экономика

Укладку труб по маршруту «Северного потока-2» в водах Германии начало второе судно

Работы планируют завершить к концу года

Фото Allseas

Укладку труб по маршруту «Северного потока-2» в водах Германии начало второе судно — Audacia компании Allseas. Об этом в субботу сообщили в Nord Stream 2 AG.

Audacia начало работы в конечно точке 30-километровой траншеи для двух никто газопровода. Судно должно уложить участок в 38 км в более глубоководной части маршрута. Сначала Audacia уложит одну нитку, а затем вернется на исходную точку для прокладки второй нитки. Компания планирует, что работы будут завершены к концу текущего года.

Отметим, укладка трубопровода на территории Германии началась в конце июля. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря. Дания не дала разрешение на строительство. Nord Stream 2 AG решила строить газопровод в обход страны.

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  1. Oleg-sg 06.10.2018 at 20:07 - Reply

    Тимченко кайф ловит и новые бабки подсчитывает. А газ то будет?

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