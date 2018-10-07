Задержанного активиста «Открытой России» в Петербурге арестовали на пять суток При задержании у него нашли маску с изображением Путина

В Петербурге суд на пять суток арестовал активиста «Открытой России» Павла Чупрунова, задержанного позавчера. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter в воскресенье.

«Дала 5 суток за то, что гулял в центре города с маской Путина в рюкзаке, и настольной игрой. Жалобу судья отказалась принимать», — написал Чупрунов.

Напомним, четверых активистов «Открытой России» задержали 5 октября у Смольного собора. Накануне суд оштрафовал двоих из них на 1 тыс. рублей, Чупрунова отправили обратно в отдел полиции. Сообщалось, что задержанных признали виновными в неповиновении полицейским (статья 19.3 КоАП).