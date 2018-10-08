ЦБ готов вернуться к снижению ключевой ставки в конце года Или в начале 2019 года

Повышение ключевой ставки в сентябре позволит вернуться к ее снижению в конце 2019 – начале 2020 года. Об этом в понедельник заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин.

По словам главы департамента, 25 базисных пунктов – это достаточно умеренное повышение ключевой ставки. «Это решение, которое было принято, позволит нам вернуться к снижению процентной ставки в не самом отдаленном будущем. На текущий момент ЦБ ожидает, что это произойдет к концу 2019 года началу 2020 года», — цитирует Заботкина ТАСС.

Напомним, 14 сентября совет директоров Банка России принял решение о поднятии ключевой ставки на 0,25%. Таким образом, она составила 7,5% годовых. Ставку повысили впервые с 2014 года.