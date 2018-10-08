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08.10.18 / 16:59 Новости / Россия и мир / Экономика

Сбербанк оценил средний доход работающих пенсионеров в 46 тыс. рублей в месяц

Это зарплата и пенсия

пенсии будут снижаться

Коллаж АБН

Средний доход работающего пенсионера в России составляет около 46 тыс. рублей в месяц. К такому выводу пришли эксперты Сбербанка, проанализировав данные своих зарплатных клиентов пенсионного возраста.

В банке уточнили, что эта сумма включает пенсию и зарплату, которая в среднем составляет почти 32 тыс. рублей в месяц. По подсчетам специалистов, в крупном бизнесе зарплаты у пенсионеров достигают 44 тыс. рублей, а в малом – 20 тыс. рублей.

При этом в течение пяти лет после выхода на пенсию продолжают работать около 70% женщин и только 43% мужчин. К 75 годам на работе остаются только 2% и мужчин, и женщин, которые работали до выхода на пенсию, отмечают в Сбербанке.

Напомним, закон о повышении пенсионного возраста в России был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в начале октября. Согласно документу, планка для женщин будет постепенно поднята с 55 до 60 лет, а для мужчин – с 60 до 65 лет. При этом работодатели могут получить крупные штрафы за увольнение людей предпенсионного возраста, который наступает за пять лет до выхода на пенсию.

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