Братья Магомедовы продали «Транснефти» долю в НМТП Финансирование в размере $750 млн произвели за счет заемных средств

«Транснефть» купила долю портового оператора НМТП у братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Об этом в понедельник сообщает «Транснефть».

Компания приобрела 100% акций в совместном предприятии Novoport Holding, которые на паритетных условиях принадлежали компании и группе «Сумма». Теперь доля компании в НМТП выросла до 60,62%. В «Транснефти» отметили, что финансирование в размере $750 млн было произведено за счет заемных средств, и это не повлияет на увеличение общей долговой нагрузки.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба дала разрешение на приобретение «Транснефтью» доли группы «Сумма». Однако позже сделка была приостановлена в связи с задержанием бывших владельцев группы братьев Магомедовых. Их задержали по подозрению в растрате и хищениях, а их имущество арестовали. Летом было объявлено о снятии ареста.