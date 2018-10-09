ЦБ объяснил отток вкладов населения «медийным эффектом» В августе объем вкладов сократился на 0,6%, а в сентябре – на 0,8%

В августе-сентябре была зафиксирована краткосрочная тенденция оттока банковских вкладов населения. Зампред ЦБ Василий Поздышев объяснил это «медийным эффектом», передает РБК.

В августе объем вкладов сократился на 0,6%, а в сентябре – на 0,8%. По словам Поздышева, это краткосрочная тенденция. ЦБ ожидает прирост вкладов в ближайший квартал. В качестве причины оттока Поздышев назвал два фактора. Первый – это заявления медиа о валютном курсе и неверная трактовка понятия «девалютизация», а второй – это тарифная политика банков в летний период – у банков были достаточно низкие ставки. Поздышев отметил, что перехода валютных вкладов из государственных банков в частные и наоборот не отмечается.

Добавим, ранее правительство сообщило о том, что начало разрабатывать план дедолларизации российской экономики. При этом сообщалось, что власти не планируют ограничивать или запрещать оборот доллара в стране. До этого план по дедолларизации предложил глава ВТБ Андрей Костин.