Главный синоптик Петербурга пообещал «бабье лето» на неделю Поздравил с первым днем тепла

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал «бабье лето» на неделю. Такое сообщение он опубликовал в Facebook в четверг.

Колесов поздравил горожан с первым днем «бабьего лета». Он заявил, что в этот раз оно будет «полноценным» — продлится около недели.

Отметим, сентябрь в Петербурге также был теплым. По данным Колеса, температура воздуха в первый осенний месяц побила рекорд. В частности, 19 сентября она поднялась выше +23 градусов. При этом, конец сентября и начало октября были ветреными и грозили наводнениями.