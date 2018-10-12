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12.10.18 / 19:30 Новости / Россия и мир / Экономика

Нефть Brent «просела» ниже $80 за баррель

WTI торгуется по $70,9 за баррель

газпром нефтьВ пятницу вечером цены на нефть снижаются: нефть Brent «просела» ниже $80 за баррель, а бочка WTI – ниже $71. Об этом свидетельствуют данные торгов на Межконтинентальной бирже ICE.

По фиксингу на 19:10 по московскому времени, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,690% и составляет $79,71 за баррель. Баррель WTI с поставкой в ноябре стоит $70,93 (-0,056%).

Добавим, ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту спроса на нефть на два года. По оценке экспертов, в этом году рост составит 1,3 млн баррелей в сутки, а в следующем году — 1,4 млн баррелей в сутки. При этом рост предложения от стран, которые не являются членами ОПЕК, составит 2,2 млн и 1,8 млн баррелей в сутки соответственно.

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