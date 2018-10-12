В ночь с субботы на воскресенье полностью перекроют КАД в районе Вантового моста С 02:00 до 05:00

В ночь с субботы на воскресенье в Петербурге полностью перекроют КАД в районе Вантового моста. Об этом в пятницу сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

«Для полного исключения воздействия динамических нагрузок в момент проведения ультразвуковой дефектоскопии сварных соединений конструктивных элементов деформационного шва перед запуском его в эксплуатацию, в период с 2 ч. 00 мин. до 5 ч. 00 мин. 14 октября 2018 года будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внешнему кольцу КАД в районе Большого Обуховского моста», — говорится в сообщении. Сообщается также, что весь транспортный поток будет перенаправлен поток будет перенаправлен на съезд с внешнего кольца КАД на Проспект Обуховской Обороны в сторону станций метро Рыбацкое и Пролетарская.

Добавим, в Петербурге также с 15 октября вводятся ограничения движения в разных районах города. До 19 ноября ограничивается проезд по Софийской ул., а до 3 ноября перекроют проезд по Амурской ул. До 23 октября проезд будет недоступен на перекрестке ул. Швецова. Также до 26 октября ограничивается движение по ул. Академика Лебедева у д.37.