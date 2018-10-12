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12.10.18 / 08:32 Новости / Россия и мир / Экономика

Shell решила продать свою часть в нефтяном проекте в Венесуэле

Сумма неизвестна

shell

Фото breakingenergy.com

Shell решила продать свою часть в нефтяном проекте в Венесуэле. Об этом стало известно в пятницу.

Нефтяная компания продает 40% в совместном предприятии Petroregional del Lago с венесуэльской государственной компанией PDVSA, передает Reuters. Покупателем выступает французская организация Maurel & Prom. Сумма сделки неизвестна. В настоящий момент переговоры приостановлены из-за вопроса о «входном бонусе».

Агентство отметило, что с Petroregional del Lago регулярно крадут оборудование. Также PDVSA не снимает запрет на независимый экспорт нефти и задерживает дивиденды.

Добавим, Maurel & Prom находится под контролем индонезийской госкомпании Pertamina. Последняя ранее пыталась купить долю в другом совместном предприятии в Венесуэле. Власти не выдали на это разрешение. У Shell больше нет активов в Венесуэле кроме Petroregional del Lago.

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