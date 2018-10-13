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13.10.18 / 11:35 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Эрмитаж вошел в рейтинг лучших музеев мира

Занял 15 место

Фото АБН

Эрмитаж вошел в рейтинг лучших музеев мира. Соответствующий рейтинг составил портал для туристов TripAdvisor.

Петербургский музей оказался единственным российским музеем в списке. Он занял 15 место. Всего в рейтинге 25 музеев.

На первом месте музей изобразительных искусств Орсе в Париже. Следом идет Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке. На третьем месте также музей из Нью-Йорка — Метрополитен.

Напомним, ранее Эрмитаж уже входил в аналогичные рейтинги. В частности, в августе петербургский музей попал в топ-15 мест для любителей кошек. Эрмитаж занял седьмое место. Рейтинг составила американское издание Bustle.

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