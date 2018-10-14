В понедельник в Петербурге продолжится «бабье лето» Без дождей

В понедельник, 15 октября, в Петербурге продолжится «бабье лето» — температура воздуха днем установится на отметке +14…+16 градусов. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС.

При этом синоптики обещают малооблачную погоду, без дождей. Ветер будет днем дуть юго-западный умеренный, отмечают специалисты.

Добавим, в настоящий момент, по данным Северо-Западного УГМС, в Петербурге +16,3 градусов. Скорость ветра составляет 2-3 м/с, а влажность воздуха – 65%. В связи с установившейся теплой погодой в парки Петербурга выстроились очереди. В частности, в воскресенье «пробки» образовались на входе в Екатерининский и Павловский парки.