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15.10.18 / 16:04 Новости / Петербург и Ленобласть

Погода в Петербурге перекрыла очередной температурный максимум

В понедельник поднялась до 18,6 градусов

Фото АБН

Температура воздуха в Петербурге побила очередной исторический максимум. Об этом в понедельник рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Колесов сообщил, что температура перекрыла максимум от 15 октября 1889 года. Тогда столбик термометра поднялся до 17,2 градусов, а в понедельник 15 октября 2018 года синоптики зафиксировали температуру 18,6 градусов по Цельсию.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, во вторник в Петербурге будет облачно, с прояснениями. Воздух прогреется до 13-15 градусов днем. В среду ночью и утром ожидается туман, днем переменная облачность, температура воздуха 12-14 градусов тепла.

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