Погода в Петербурге перекрыла очередной температурный максимум В понедельник поднялась до 18,6 градусов

Температура воздуха в Петербурге побила очередной исторический максимум. Об этом в понедельник рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Колесов сообщил, что температура перекрыла максимум от 15 октября 1889 года. Тогда столбик термометра поднялся до 17,2 градусов, а в понедельник 15 октября 2018 года синоптики зафиксировали температуру 18,6 градусов по Цельсию.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, во вторник в Петербурге будет облачно, с прояснениями. Воздух прогреется до 13-15 градусов днем. В среду ночью и утром ожидается туман, днем переменная облачность, температура воздуха 12-14 градусов тепла.