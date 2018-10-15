Погода в Петербурге перекрыла очередной температурный максимум

Температура воздуха в Петербурге побила очередной исторический максимум. Об этом в понедельник рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Колесов сообщил, что температура перекрыла максимум от 15 октября 1889 года. Тогда столбик термометра поднялся до 17,2 градусов, а в понедельник 15 октября 2018 года синоптики зафиксировали температуру 18,6 градусов по Цельсию.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, во вторник в Петербурге будет облачно, с прояснениями. Воздух прогреется до 13-15 градусов днем. В среду ночью и утром ожидается туман, днем переменная облачность, температура воздуха 12-14 градусов тепла.
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