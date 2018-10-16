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16.10.18 / 15:10 Новости / Россия и мир / Финансы

«Альфа-банк» запустил сервис по разъяснению требований 115-ФЗ для корпоративных клиентов

В интернет-банке

Фото АБН

«Альфа-банк» запустил сервис по разъяснению требований 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для корпоративных клиентов. Об этом в банке сообщили во вторник.

В банке пояснили, что теперь в интернет-кабинете клиента в разделе «Риски» появились разъяснения по пяти основным критериям рискованных с точки зрения закона операций. Также там приведены рекомендации о корректной работе со счетами и о том, как избежать нарушений. В числе основных критериев — доля налоговых платежей, соотношение операций с НДС и без НДС, объемы снятия наличных, объемы переводов на счета физических лиц, размер остатка по счету.

По первому пункту «Альфа-банк» указывает, что одним из признаков сомнительных операций является доля налоговых платежей менее 0,9% от оборота по счету компании. Если кредитная организация не видит уплаты налогов со счета, она будет вынуждена ограничить доступ к интернет-банку или запросить дополнительную информацию о налоговых выплатах. Чтобы избежать ограничений, следует платить налоги по выполненным операциям с расчетного счета в том банке, в котором проходили обороты, в том числе уплачивать НДФЛ и платежи во внебюджетные фонды, а также использовать авансовую форму оплаты налогов.

Сервис станет первым этапом клиентской информационной кампании «Альфа-банка». В ближайшее время функционал интернет-банка для корпоративных клиентов будет дополнен новыми решениями, направленными на разъяснение и практическое применение норм законодательства и поддержание комфортной для клиентов среды ведения бизнеса.

«Зачастую добросовестные компании проводят рискованные с точки зрения законодательства операции из-за отсутствия информации о том, как корректно работать со счетом. Мы разъясняем ключевые факторы, позволяющие уменьшить риск нарушения требований 115-ФЗ и избежать ограничений в проведении операций, — комментирует член правления Альфа-Банка, руководитель блока «Малый и средний корпоративный бизнес» Денис Осин. – Пилотирование данного сервиса показало, что большинству клиентов достаточно получить информацию, чтобы они начали корректно рассчитывать и оформлять налоговые платежи, сбалансировали долю наличных и безналичных расчетов. Это означает, что существенная часть рискованных операций вызвана незнанием закона».

Напомним, ранее «Альфа-банк» начал использовать «Альфа-робота» для выдачи карт зарплатным клиентам. В банке отметили, что робот приветствует новых клиентов, делает комплименты женщинам и рассказывает о кредитных продуктах организации. Руководитель по развитию дистанционных каналов продаж «Альфа-банка» Юрий Якимов заявил, что робот делает процесс выдачи карт более интерактивным.

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