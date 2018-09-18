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18.09.18 / 15:23 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

«Альфа-банк» начал использовать робота для выдачи карт зарплатным клиентам

С сентября

Фото АБН

«Альфа-банк» начал использовать «Альфа-робота» для выдачи карт зарплатным клиентам. Об этом кредитная организация сообщила во вторник.

«Альфа-робот» выдает карты с сентября. В банке отметили, что робот приветствует новых клиентов, делает комплименты женщинам и рассказывает о кредитных продуктах организации. Руководитель по развитию дистанционных каналов продаж «Альфа-банка» Юрий Якимов заявил, что робот делает процесс выдачи карт более интерактивным.

Добавим, ранее «Альфа-банк» предложил онлайн-сервис для регистрации бизнеса. Сервис является бесплатным. Он позволяет подготовить необходимый пакет документов за 15 минут. Клиенту требуется предоставить паспорт гражданина России.

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