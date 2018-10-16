Инвестбанки в рамках предстоящего размещения оценили Uber в $120 млрд IPO может пройти в начале 2019 года

Инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley в рамках предстоящего размещения оценили Uber в $120 млрд. Об этом источники сообщили во вторник.

Банки провели оценку в прошлом месяце, уточнили источники The Wall Street Journal. Издание отметило, что размещение Uber может состояться в начале следующего года.

Отметим, ранее российский Uber объединился с сервисом «Яндекс.Такси». Компании объединили свои базы летом текущего года. Добавим, в начале 2018 года несколько акционеров Uber продали свои акции. Покупатель — SoftBank Group.