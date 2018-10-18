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18.10.18 / 19:37 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Беглов призвал петербуржцев выйти на субботник в День благоустройства

Он пройдет в субботу

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов призвал жителей города выйти на субботник в День благоустройства. Соответствующее заявление нон сделал в четверг.

День благоустройства пройдет в Петербурге в субботу, 20 октября. Беглов сообщил, что в этот день в городе организуют работы во дворах, парках и садах. Также субботники пройдут на территориях учебных заведений, предприятий и других учреждений. В каждом районе Петербурга определены места, где все желающие смогут получить необходимый для благоустройства инвентарь.

Напомним, День благоустройства проходит в городе два раза в год. Субботники проводят весной и осенью. В начале октября стартовал месячник по благоустройству. Смольный планировал высадить 5 тыс. деревьев и 54 тыс. кустарников.

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