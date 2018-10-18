СМИ: Завод General Motors может начать выпускать машины в Петербурге в следующем году Площадкой заинтересовался «Юнисон»

Завод General Motors может начать выпускать машины в Петербурге в следующем году. Об этом в четверг сообщили два источника.

Выпуск машин General Motors планирует начать белорусский автопроизводитель ЗАО «Юнисон», передает «Фонтанка» слова источников. В настоящий момент стороны находятся в финальной стадии переговоров. Компании планируют, что General Motors продаст свою площадку «Юнисону».

Организации не прокомментировали информацию. Руководитель комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Максим Мейксин заявил, что на следующую неделю запланирована встреча с представителями «Юнисона» в Смольном. При этом, Мейксин не сообщил тему встречи.

Напомним, завод General Motors в настоящий момент не работает. Он выставлен на продажу. В конце прошлого года бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что появилось три потенциальных покупателя площадки. Среди них, некая белорусская компания и BMW.