В Петербурге побит температурный рекорд октября 1918 года Она достигла +16,6 градусов

Петербург побил температурный рекорд октября 1918 года. Об этом в четверг сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

По словам Колесова, температура воздуха достигла +16,6 градусов по Цельсию. Она побила столетний рекорд. Последний раз такая теплая погода в городе была в 1918 году, когда температура составила +15,2 градуса.

Синоптик отметил, что в ближайшие дни погода в Петербурге будет без изменений. Температура держаться выше +10 градусов, уточнил Колесов.

Напомним, в прошлый четверг Колесов сообщил о наступлении «бабьего лета». Он сказал, что теплая погода будет в городе минимум неделю. В понедельник температура воздуха достигла +18,6 градусов. Это стало рекордом с 1889 года.