Суд уменьшил размер взыскания с «Трансперенси Интернешнл» в пользу Литвиненко До 1 млн рублей

Санкт-Петербургский городской суд уменьшил размер взыскания с «Трансперенси Интернешнл» в пользу ректора Горного университета Владимира Литвиненко. Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд взыскал с компании 1 млн рублей вместо 5 млн рублей. В пресс-службе отметили, что в удовлетворении других требований истцу отказано.

Напомним, ранее суд взыскал по иску Литвиненко 10 млн рублей. В частности, с «Трансперенси Интернешнл» — 5 млн рублей, с издания «Деловой Петербург» — 4 млн рублей. Также по 250 тыс. рублей должны были заплатить два журналиста издания, а одна журналистка – 500 тыс. рублей. Литвиненко же оценивал моральный ущерб в 65 млн рублей.